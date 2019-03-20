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"Золота Дзиґа 2019": объявлены номинанты украинской национальной кинопремии

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Во вторник, 19 марта, организаторы кинопремии "Золота дзиґа", которую нарекли украинским аналогом "Оскара", объявили претендентов на статуэтку.

Так, список номинантов был опубликован на сайте Украинской киноакадемии. Отмечается, что в 2019 году награды вручат в 20 номинациях. Церемония награждения пройдет в Киеве 19 апреля.

Фаворитами кинопремии в этом году стали фильмы "Дике поле" и "Брама". Они номинированы в 12 категориях. Фильм "Коли падають дерева" попал в 10 номинаций.

Лучший фильм:

  • "Брама"

  • "Гірська жінка: на війні"

  • "Дике поле"

  • "Донбас"

  • "Коли падають дерева"

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):

  • Ярослав Лодыгин, "Дике поле"

  • Сергей Лозница, "Донбас"

  • Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

  • Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"

  • Владимир Тихий, "Брама"

Новости
Стали известны имена номинантов премии “Золота Жар-птиця”

Лучшая актриса:

  • Ирма Витовская, "Брама"

  • Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"

  • Руслана Хазипова, "Дике поле"

Лучший актер:

  • Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"

  • Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"

  • Олег Москаленко, "Дике поле"

  • Ярослав Федорчук, "Брама"

Лучшая актриса второго плана:

  • Виталина Библив, "Брама";

  • Олеся Жураковская, "Донбас";

  • Лариса Руснак, "Січень-березень"

Лучший актер второго плана:

  • Георгий Делиев, "Донбас";

  • Сергей Притула, "Секс і нічого особистого";

  • Владимир Ямненко, "Дике поле"

Лучший сценарист:

  • Павел Арье, Владимир Тихий, "Брама"

  • Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, "Дике поле"

  • Сергей Лозница, "Донбас"

  • Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Лучшая песня:

  • "11 дітей з Моршина", Сергей Бабкин ("11 дітей з Моршина")

  • "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")

  • "Моя любов", Михаил Хома ("Dzidzio Перший раз")

  • "Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")

  • "Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ( "Брама")

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта в Киеве состоялся первый этап церемонии награждения премии YUNA-2019. Организаторы назвали первую тройку победителей.

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