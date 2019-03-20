"Золота Дзиґа 2019": объявлены номинанты украинской национальной кинопремии

Во вторник, 19 марта, организаторы кинопремии "Золота дзиґа", которую нарекли украинским аналогом "Оскара", объявили претендентов на статуэтку.
Так, список номинантов был опубликован на сайте Украинской киноакадемии. Отмечается, что в 2019 году награды вручат в 20 номинациях. Церемония награждения пройдет в Киеве 19 апреля.
Фаворитами кинопремии в этом году стали фильмы "Дике поле" и "Брама". Они номинированы в 12 категориях. Фильм "Коли падають дерева" попал в 10 номинаций.
Лучший фильм:
"Брама"
"Гірська жінка: на війні"
"Дике поле"
"Донбас"
"Коли падають дерева"
Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):
Ярослав Лодыгин, "Дике поле"
Сергей Лозница, "Донбас"
Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"
Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"
Владимир Тихий, "Брама"
Лучшая актриса:
Ирма Витовская, "Брама"
Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"
Руслана Хазипова, "Дике поле"
Лучший актер:
Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"
Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"
Олег Москаленко, "Дике поле"
Ярослав Федорчук, "Брама"
Лучшая актриса второго плана:
Виталина Библив, "Брама";
Олеся Жураковская, "Донбас";
Лариса Руснак, "Січень-березень"
Лучший актер второго плана:
Георгий Делиев, "Донбас";
Сергей Притула, "Секс і нічого особистого";
Владимир Ямненко, "Дике поле"
Лучший сценарист:
Павел Арье, Владимир Тихий, "Брама"
Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, "Дике поле"
Сергей Лозница, "Донбас"
Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"
Лучшая песня:
"11 дітей з Моршина", Сергей Бабкин ("11 дітей з Моршина")
"Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")
"Моя любов", Михаил Хома ("Dzidzio Перший раз")
"Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")
"Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ( "Брама")
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта в Киеве состоялся первый этап церемонии награждения премии YUNA-2019. Организаторы назвали первую тройку победителей.
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