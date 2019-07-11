"Знаю, что я прекрасна!" 46-летняя Королева показала себя полностью голой

46-летняя российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, показала себя абсолютно голой на камеру.

Так, артистка сделала провокационное фото в поддержку певицы Светланы Лободы, которая угодила в скандал из-за кражи голого фото другой модели. На личной странице в Instagram Королева посоветовала обеим красоткам не ругаться.

46-летняя Наталья сфотографировалась в стойке на руках, при этом знаменитость полностью обнажила свое тело.

Королева и Лобода

"В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут – скандал. Девчонки, не ссорьтесь! Вы – богини! Я закрываю комментарии, чтобы вы могли просто полюбоваться. Я знаю, что я прекрасна!" – отметила Королева.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода показала на личной странице в соцсети фото, на котором позировала обнаженной. Как оказалось, артистка "позаимствовала" чужую фотографию, выдав ее за свою.

Модель, которая была изображена на снимке, вскоре обратилась к Лободе с призывом не воровать чужое.

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