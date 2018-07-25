Знаменитый рок-фестиваль в России "послали" еще двое участников

Еще два участника популярного российского фестиваля "Нашествие" отказались выступать из-за сотрудничества организаторов с Министерством обороны России.

Так, на этот раз свои позиции высказали российская группа Distemper и вокалистка Монеточка. Всего от участия в фестивале отказались уже 6 участников. Музыканты сообщили об этом в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале "Нашествие". Возвращение пропаганды милитаризма на рок-фестиваль стало последней каплей", - написали музыканты из Distemper на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Страница Distemper в ВК

Также в среду, 25 июля, об отмене выступления на фестивале предупредила певица Монеточка.

"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на "Нашествии", но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира", - отметила исполнительница.

Страница Монеточки в ВК

Отметим, ранее несколько рок-групп заявили о том, что не будут принимать участия в фестивале из-за сотрудничества с Минобороны РФ. Среди них - "Элизиум", "Порнофильмы", "ЙОРШ" и украинский коллектив "Пошлая Молли".

С 2013 года Министерство обороны на "Нашествии" проводит различные военно-патриотические мероприятия, в частности, выставки новейшей военной техники, показательные десантирования военнослужащих ВДВ и прочее. Также на территории фестиваля ведомство размещает пункты по отбору на военную службу по контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Бледным под названием "Пошлая Молли" 24 июля заявила об отказе участвовать в известном российском рок-фестивале "Нашествие", отметив, что "там где музыка - нет места оружию".