Знаменитую американскую певицу заподозрили в третьей беременности

Знаменитую американскую певицу Бейонсе заподозрили в третьей беременности.

Так, артистка совместно со своим супругом, рэпером Jay-Z , отправилась в масштабный мировой тур. В Каннах (Франция) пару поймали папарацци, которые сфотографировали артистку с заметно округлившимся животом, пишет Daily Mail.

Для обеда в модном ресторане LA Guerite Бейонсе выбрала роскошное объемное платье, скрывающее ее фигуру. Такая одежда еще больше подогрел слухи о беременности певицы четвертым ребенком - поклонники звезды сразу обратили внимание на ее тело.

Daily Mail

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Отметим, 36-летняя Бейонсе и ее муж Jay-Z воспитывают троих детей: старшую дочь, 6-летнюю Блю Айви и годовалых близнецов Руми и Сера.

Daily Mail

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Daily Mail

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Бейонсе во время своего выступления в польской столице Варшаве в рамках гастрольного тура On the Run II попала в конфузную ситуацию.