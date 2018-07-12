Знаменитую американскую певицу заподозрили в третьей беременности

Знаменитую американскую певицу Бейонсе заподозрили в третьей беременности.
Так, артистка совместно со своим супругом, рэпером Jay-Z , отправилась в масштабный мировой тур. В Каннах (Франция) пару поймали папарацци, которые сфотографировали артистку с заметно округлившимся животом, пишет Daily Mail.
Для обеда в модном ресторане LA Guerite Бейонсе выбрала роскошное объемное платье, скрывающее ее фигуру. Такая одежда еще больше подогрел слухи о беременности певицы четвертым ребенком - поклонники звезды сразу обратили внимание на ее тело.
Daily Mail
Отметим, 36-летняя Бейонсе и ее муж Jay-Z воспитывают троих детей: старшую дочь, 6-летнюю Блю Айви и годовалых близнецов Руми и Сера.
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, певица Бейонсе во время своего выступления в польской столице Варшаве в рамках гастрольного тура On the Run II попала в конфузную ситуацию.