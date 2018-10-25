Знаменитая украинская группа устроила переполох в киевском метро: видео

Украинская группа Yurcash во главе с фронтменом Юрком Юрченко отпраздновала свое 14-летие уникальным, и как подчеркнули сами музыканты, действительно народным "туром".

Музыканты прокатились с живыми выступлениями по всем станциям красной ветки столичного метро, играя в вагонах, на платформах и у входов в подземку. Позже участники группы опубликовали в YouTube короткий видеоотчет своего мини-тура (видео смотрите ниже).

Фото: facebook.com

Таким образом за 45 минут Yurcash успели дать 10 концертов, зрителями которых стали не только пассажиры киевского метро и случайные прохожие, но и поклонники группы, которые увидели заранее опубликованную юморную афишу в соцсетях.

Выступления начались в вагоне на станции "Академгородок", а со станции "Крещатик" группа уже выходила со своими хитами на платформы, эскалаторы и в холлы станций.

Фото: facebook.com

В конце так называемого тура группа сделала пересадку и организовала грандиозное закрытие "аншлагами" на символичных станциях у Дворца Спорта и Дворца "Украина".

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