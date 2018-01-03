Знаменитая модель покорила сеть пышным бюстом в прозрачном наряде

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которую называют в сети одной из самых раскрепощенных моделей в мире, поразила своих фанов пикантным снимком в кружевном, к тому же полупрозрачном платье.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram, собрав менее чем за сутки свыше миллиона лайков.

NYC NYE Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 31, 2017 at 7:20 PST

"NYC", - коротко прокомментировала фотографию Ратаковски, очевидно, имея в виду, что фото было сделано во время одного из мероприятий в Нью-Йорке.

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На снимке модель запечатлена в компании приятельниц. Для выхода в свет Ратаковски предпочла кружевное полупрозрачное платье, открывающее публике ее пышный бюст.

"Просто невероятная грудь", "Девочка, ты прекрасна", - активно комментируют фотографию пользователи соцсети.

Снимок собрал без малого 1,5 млн. лайков и свыше 10 тысяч восторженных комментариев.

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