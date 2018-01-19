Знаменитая модель plus-size восхитила пикантной фотосессией

Знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм снялась в оригинальной пикантной съемке, показав свою грудь.

Фото модель опубликовала на своей странице в Instagram

На снимках красотка позирует в стильных аксессуарах из последних коллекций Louis Vuitton, Gucci, Giorgio Armani и Fendi.

Эшли Грэм Instagram @theashleygraham

В фотосессии Эшли воплотила оригинальный неоновый образ, на одном из снимков знаменитость даже оголила грудь.

Эшли Грэм Instagram @theashleygraham

Автором фото является нью-йоркский фотограф Бен Хассетт.

Эшли Грэм Instagram @theashleygraham

Снимки вызвали невероятный ажиотаж в сети и менее чем за сутки пост модели набрал более 90 тысяч лайков.

Эшли Грэм Instagram @theashleygraham

"Фотограф поработал на славу. Работа получилась интересной и красивой", — отметил один из подписчиков модели.

"Это прекрасно. Фотограф отлично справился с цветами", - написал другой поклонник модели.

Как сообщал "Обозреватель", культовая модель plus-size блеснула формами в необычной фотосессии.