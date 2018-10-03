"Знал в лицо всех проституток": Басков рассказал, как сколотил первые деньги

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков в старших классах нелегально торговал возле гостиницы "Интурист" - так он заработал свои первые деньги. Он знал в лицо всех проституток, а они его.

Как рассказал артист в интервью "Теленеделе", однажды ему удалось продать духи "Фаренгейт" знаменитому артисту Александру Абдулову.

"В старших классах фарцевал около гостиницы "Интурист", знал по именам и в лицо всех тамошних проституток, они меня тоже знали и любили. Абдулов шел мимо "Интуриста" по своим делам, а я к нему подбежал, изобразил юродивого, начал канючить: "Александр, ну, пожалуйста, ну очень денежки нужны!" Нас там много таких стояло, но внимание он обратил только на меня и купил духи в результате", - рассказывает Басков.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев назвал скандальный совместный клип российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ibizа" "отвратительной мерзостью".