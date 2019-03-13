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''Значительно лучше'': экс-солистка ''ВИА Гра'' удивила лицом без макияжа

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, экс-участница группы "ВИА Гра" вызвала бурную реакцию пользователей Instagram новым селфи, на котором запечатлена без макияжа.

Судя по всему, Мейхер отправилась в небольшую командировку по Украине. На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала дорожное фото.

"По дороге в Харьков", — написала она в комментарии к своему посту.

Довольно скоро снимок певицы собрал более 15 тыс. лайков, в комментариях фолловеры звезды заговорили о ее лице, которое чаще видят с эффектным макияжем.

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"Так вы милашка! Надя, вам так значительно лучше", "Какая классная. Настоящая", "Аккуратная,никаких излишеств ,просто супер!", "Красивая женщина", — указали под снимком.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), супруга народного депутата от БПП Сергея Лещенко, впервые рассказала своим подписчикам в Instagram о серьезных проблемах с кожей.

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Персоны
Надежда Мейхергруппа "ВИА Гра"
Место
Украина
Тег
Instagram
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