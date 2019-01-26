Зимние каникулы за полмиллиона: почем нынче отдых украинских звезд

Насыщенный корпоративами и новогодними концертами декабрь остался позади, а это значит - пришло время отдохнуть. В январе сливки украинского шоу-бизнеса словно по команде отправились на солнечные стороны планеты: Таиланд, Мексика, Маврикий. Кто-то ограничился жаркими пляжами, кто-то предпочел памятники древних цивилизаций.

OBOZREVATEL изучил самые популярные локации среди знаменитостей, подсчитав, во сколько обходятся подобные зимние каникулы.

Леся Никитюк

Локация: Мальдивы

Проживание: 17 тыс. грн. / сутки

Перелет: около 180 тыс. грн.

Итого: порядка 300 тыс. грн. / нед.

Самопровозглашенная "богиня ламината", финалистка шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк предпочла в этом году солнечные Мальдивы. Телезвезда остановилась в местном комплексе Carpe Diem Beach Resort & Spa, цена на суточное проживание в нем достигает 17 тыс. гривен в сутки. Судя по активности в Instagram, на Мальдивах Никитюк гостила около недели, что вместе с авиабилетами в обе стороны обошлось звезде "Нового канала" в сумму порядка 300 тыс. гривен.

Оля Полякова

Локация: Таиланд

Проживание: 32 тыс. грн. / сутки

Перелет: около 250 тыс. грн.

Итого: порядка 500 тыс. / нед.

Завершив череду корпоративов, самая популярная блондинка страны Оля Полякова отправилась в компании дочерей и супруга в Таиланд. Свое конкретное местонахождения артистка решила не уточнять, однако геолокация под снимками ее старшей дочери Марии указывала на то, что семья поп-дивы остановилась в роскошном Six Senses Samui. Суточное проживание в апартаментах на четверых (двое взрослых и двое детей) оценивается здесь в 32 тыс. гривен за сутки. Таким образом неделя каникул, с учетом авиаперелетов, обошлась знаменитости в полмиллиона гривен.

MELOVIN

Локация: Таиланд

Проживание: 3 тыс. грн. / сутки

Перелет: около 100 тыс. грн.

Итого: порядка 120 тыс. грн. / нед.

На так называемый Остров Джеймса Бонда в Таиланде пал выбор представителя Украины на Евровидении-2018. Певец MELOVIN скрылся от будней холодного Киева на песчаных пляжах. Цена за сутки проживания в этой местности может колебаться от 500 грн. в сутки до 7 с лишним тысяч. Таким образом можно прикинуть, что неделя отдыха на островах и перелеты обошлись молодому артисту в 120 тыс. гривен.

Настя Каменских

Локация: Мексика

Проживание: 5 тыс. грн. / сутки

Перелет: около 140 тыс. грн.

Итого: порядка 180 тыс. грн. / нед.

Яркими кадрами из Мексики более недели охотно хвалилась в соцсети Настя Каменских. Как указали внимательные поклонники, на снимках Каменских и Потапа снова нашлись одни и те же локации, что в очередной раз стало причиной посудачить о тайной свадьбе певицы и продюсера. В Поездке артистка не только уделила время загару, но и посетила исторические места. За неделю в отдаленных уголках страны, с учетом авиабилетов в бизнес-классе, знаменитость могла заплатить порядка 180 тыс. гривен.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Локация: Маврикий

Проживание: 19 тыс. / сутки

Перелет: около 500 тыс. грн.

Итого: порядка 630 тыс. грн. / нед.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели около недели на самом большом расстоянии от Украины - для отдыха пара предпочла тихий и уютный остров Маврикий. Стоимость перелетов для двоих впечатляет, так как самый быстрый прямой рейс на двоих обойдется сегодня туристам в полмиллиона гривен. Что правда, здесь нельзя исключать вариант сотрудничества и существенные скидки, ведь недавно телеведущие стали лицом именитой авиакомпании. Ну а в противном случае за 7-дневный отдых в комплексе The St Regis Mauritius Resort и дорогу в две стороны пришлось бы отдать более 600 тыс. гривен.

Как писал OBOZREVATEL, украинская ведущая, финалистка шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах. Артистка сфотографировалась на пляже в открытом купальнике, своей фигурой Никитюк вызвала восхищение у поклонников.

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