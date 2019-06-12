Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Мужской журнал MAXIM назвал самых сексуальных женщин мира. Так, рейтинг красоток возглавила известная американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.

Об этом сообщила сама девушка на личной странице в Instagram, опубликовав фото с обложки нового номера журнала, которую она украсила.

"Я мечтала с детства. Я наблюдала за тем, как другие девушки получают это звание и радовалась их успеху", — рассказала Оливия.

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Отметим, что 27-летняя Оливия Калпо занимается модельным бизнесом с 18 лет. Девушка успешно выступала на конкурсах красоты: в 2011-м году она выиграла корону "Мисс Род-Айленд", а в 2012-м году получила титул "Мисс США". Через шесть месяцев надела корону главного мирового смотра красавиц "Мисс Вселенная-2012".

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

Оливия Калпо Фото из Instagram

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