ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Шоубиз

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

3.5тЧитать материал на украинском

Мужской журнал MAXIM назвал самых сексуальных женщин мира. Так, рейтинг красоток возглавила известная американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.

Об этом сообщила сама девушка на личной странице в Instagram, опубликовав фото с обложки нового номера журнала, которую она украсила.

"Я мечтала с детства. Я наблюдала за тем, как другие девушки получают это звание и радовалась их успеху", рассказала Оливия.

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Новости
Одна из самых "сексуальных бабушек" мира отпраздновала юбилей: горячие фото красотки

Отметим, что 27-летняя Оливия Калпо занимается модельным бизнесом с 18 лет. Девушка успешно выступала на конкурсах красоты: в 2011-м году она выиграла корону "Мисс Род-Айленд", а в 2012-м году получила титул "Мисс США". Через шесть месяцев надела корону главного мирового смотра красавиц "Мисс Вселенная-2012".

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира: горячие фото красотки

Оливия Калпо

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, победителями премии "Viva! Самые красивые-2018" стали певцы Ольга Полякова и Олег Винник.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кокорев Виталий
Кокорев Виталий
Блин. По какому принципу выбирают этих искуственых в топ? Вокруг полно натуральных, красивых девушек, а на пьедестал ставят проплаченных кукол
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel