"Жизнь проходит..." Меладзе в день рождения заговорил о "родстве" России и Грузии

В воскресенье, 23 июня свой день рождения празднует известный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе. По случаю праздника артист громко высказался о "дружбе" России и Грузии и протестах, которые развернулись в его родной стране.

Также Меладзе отметил, что не будет отмечать свое 54-летие, поскольку на фоне событий в Грузии это было бы неуместно (в стране развернулись жесткие протесты, в ходе которых пострадали люди). Свою позицию Валерий высказал на личной странице в Instagram.

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Валерий Меладзе ТСН

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"В день моего рождения я желаю всем любви, мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований, тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день!" – громко заявил Меладзе.

Также он добавил. что в его родной Грузии в настоящее время политика главенствует над здравым смыслом, очевидно намекая на то, что стране не стоит обрывать свои связи с Россией.

"Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Все пройдет, пройдет и это... Но и жизнь проходит!" – подчеркнул Валерий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

В частности, продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в ходе протестов в спину попала резиновая пуля, момент попал на видео.

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