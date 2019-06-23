"Жизнь проходит..." Меладзе в день рождения заговорил о "родстве" России и Грузии

В воскресенье, 23 июня свой день рождения празднует известный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе. По случаю праздника артист громко высказался о "дружбе" России и Грузии и протестах, которые развернулись в его родной стране.
Также Меладзе отметил, что не будет отмечать свое 54-летие, поскольку на фоне событий в Грузии это было бы неуместно (в стране развернулись жесткие протесты, в ходе которых пострадали люди). Свою позицию Валерий высказал на личной странице в Instagram.
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Валерий Меладзе
ТСН
"В день моего рождения я желаю всем любви, мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований, тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день!" – громко заявил Меладзе.
В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!
Также он добавил. что в его родной Грузии в настоящее время политика главенствует над здравым смыслом, очевидно намекая на то, что стране не стоит обрывать свои связи с Россией.
"Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Все пройдет, пройдет и это... Но и жизнь проходит!" – подчеркнул Валерий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.
Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.
Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.
По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.
В частности, продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в ходе протестов в спину попала резиновая пуля, момент попал на видео.
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