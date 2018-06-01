Жизнь после проекта "Холостяк 8": выпуск "Как выйти замуж"

В эфире СТБ показали финальное пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж", а герой проекта "Холостяк 8" Рожден Ануси раскрыл секреты отношений с Иванкой.

Иванна рассказала о том, как прекрасно все начиналось. Рожден признался, что со временем они стали все реже встречаться и теперь герои не пара.

Пара мирно попрощалась. Оба активно занимаются собственной карьерой и не теряют надежд встретить настоящую любовь.

СТБ

Также участницы разных сезонов откровенно признались, как сложилась их жизнь после проекта.

А вот бывший участник проекта "Холостяк"-7 Дмитрий Черкасов в эксклюзивном обращении рассказал, как обстоит его личная жизнь сейчас. Молодой человек признался, что он нашел свою любовь и даже назвал имя девушки. Его избранницу зовут Александра.

Девушка первой написала Диме в социальных сетях, хотя даже не знала, что он известный спортсмен и бывший участник проекта. Молодой человек признался, что именно это он оценил в своей девушке. Дмитрий Черкасов рассказал, что безумно счастлив с Александрой и рад тому, что ее заинтересовала его личность и мужественность, а не популярность

СТБ

СТБ

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Часть 1.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Часть 2.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Часть 3.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Часть 4.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Часть 5.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей шоу "Холостяк 8" стала Иванка. Девушка покорила Рождена своими женственностью, умом и красотой.