"Жизнь подкосила": народный артист Украины признался в нищете

Украинский эстрадный певец, композитор Иво Бобул, который в среду, 23 мая, взбудоражил сеть намерением баллотироваться в президенты Украины, пожаловался на нищету.

Как рассказал народный артист Украины в интервью каналу "112 Украина", порой ему нечем платить за квартиру.

Фото: unian.net

"Уже не те цены, которые были, когда мы работали. Уже те цены называть нельзя, потому что просто люди бедные, не пригласят. Уже половина даже из того, что получали, вот, половина того, может быть. Не за что за квартиру платить, потому что просто нету. Меня жизнь немножко подкосила…", - признался певец.

По словам Бобула, время от времени знакомые и коллеги помогают с приглашениями на те или иные концерты.

"Помогают. Саша Серов помогает, здесь ребята помогают, как только могут. Бывают какие-то концерты, ездим по этим клубам старым. За границу сейчас поеду потому что пригласили. Еду немножко попеть и заработать несколько копеек для жизни. Ситуация очень сложная у меня. Вроде, казалось бы, певец такой видный", - пожал плечами 64-летний артист.

Что же касается президентских амбиций, в день появления резонансной новости OBOZREVATEL связался с певцом, чтобы выяснить подробности. Однако, Бобул лишь посмеялся и после недолгой паузы заявил: "Это была просто шутка".

Читайте также на OBOZREVATEL, как Иво Бобул отказался от участия в шоу "Голос країни".