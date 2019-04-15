Живее всех живых: сколько раз "умирала" Пугачева до своего 70-летия

В понедельник, 15 апреля легендарная певица Алла Пугачева, получившая всемирную славу за почти 55 лет творческой деятельности, празднует свой юбилей. 70-летие примадонны стало одним из самых ожидаемых событий года в мире шоу-бизнеса: в СМИ то и дело обсуждают ее прошлое, подробности о личной жизни и секреты красоты и молодости.

Однако, с каждым годом все чаще в масс-медиа также и распространяют информацию о "преждевременной смерти" Пугачевой. Разумеется, сама Алла Пугачева никак не реагирует на подобные фейки, а также не устает демонстрировать свою хорошую физическую форму и заявлять, что она чувствует себя прекрасно. OBOZREVATEL в порядке шутки решил вспомнить, сколько раз в сети "хоронили" примадонну, распространяя фейковую информацию.

Алла Пугачева Vesti.Ru

"Умерла" в свой день рождения

Так, в течение только 2018 года Алла Борисовна "умирала" не менее трех раз. Более того, информацию о том, что "Алла Пугачева умерла" некоторые издания публиковали даже в день ее рождения при этом распространялись еще и фотографии с якобы прощальной церемонии. На кадрах в траурных одеяниях были изображены Максим Галкин и дочь примадонны Кристина Орбакайте. Примечательно, что незадолго до того, как всплыл очередной фейк о смерти культовой советской артистки, Галкин показал, как они с детьми Лизой и Гарри поздравляли Пугачеву с юбилеем. Стоит ли подчеркивать тот факт, что на видео Алла Борисовна выглядела весьма радостной и здоровой?

Тромбоз или наркотики: о каких еще причинах "смерти" Пугачевой сообщали росСМИ

За год до юбилея российской и советской звезды, в мае 2018 года, в сети распространили информацию о том, что Пугачева скончалась от "передозировки наркотиков". Этот случай всполошил миллионную армию поклонников примадонны и стал отличной почвой для распространения странных, местами даже абсурдных слухов. Сообщение о смерти легендарной артистки распространили в Twitter, после того, как фейк разошелся в сети, то и дело появлялись новые "причины" трагедии. Помимо "наркозависимости", у артистки якобы мог оторваться тромб, случиться инфаркт, или же причиной являлась запущенная стадия анорексии. Многие фанаты звезды также в комментариях писали свои слова соболезнования, но большинство все же не поверили столь странной информации.

"На руках у Галкина": примадонну "похоронили", пока она отдыхала с семьей в Италии

В августе 2018 года в росСМИ распространили очередную "сенсацию": якобы Пугачева внезапно умерла у себя дома, а о ее "преждевременной кончине" сообщил лично Максим Галкин. Тогда одновременно на нескольких развлекательных сайтах появилась информация о том, что Пугачева скончалась утром в четверг, 9 августа, после чего ее тело отправили на экспертизу. О причинах не сообщалось. Очевидно, что такая новость взволновала поклонников примадонны, которые стали искать подтверждения или опровержения данным слухам: многих тревожило длительное молчание Аллы Борисовны в соцсетях.

Оказалось, что Пугачева не выходила на связь, потому что отдыхала с мужем и детьми в Италии. По возвращению артистка развеяла все слухи о вероятных проблемах анонсом своего первого за 10 лет сольного концерта по случаю 70-летия.

Клиническая смерть из-за неудачной пластики

Справедливости ради стоит отметить, что однажды примадонна и правда была на грани смерти. Причиной стала неудачная пластическая операция – артистка пережила клиническую смерть прямо на столе у хирурга. Чтобы продлить себе молодость Алла Пугачева в 90-х планировала провести пластику груди, лица, а также убрать лишний вес (удалить более 10 кг подкожного жира). И все это в рамках одной операции. Врачи предупредили: это слишком много для одного раза, большой риск для жизни. И, к слову, операция тогда прошла успешно, но через некоторое время состояние артистки ухудшилось. Пугачеву пришлось госпитализировать – у певицы поднялась температура, а затем она и вовсе потеряла сознание. Причиной этому было отторжение грудных имплантов, и как следствие — сильнейшая интоксикация организма. Врачи буквально вытаскивали ее с того света — выводили из клинической смерти.

Как в настоящее время живет Пугачева

Сейчас знаменитая Алла Пугачева уже не гонится за красотой и искусственной молодостью, а также она практически не выступает за исключением большого сольного концерта, который, по ее словам, станет последним в карьере. Все свое время примадонна уделяет семье: молодому супругу Максиму Галкину и детям. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью в 2013 году. Также время от времени Пугачева устраивает творческие вечера или просто посиделки для своих близких друзей. Учитывая уважительный возраст, жизнь Пугачевой и в настоящее время довольно активная. И, разумеется, артистка хоть и жалуется на некоторые проблемы со здоровьем, но они явно не дают повода пока беспокоиться за ее жизнь. Как говорится, Пугачева – живее всех живых.

Ко дню рождения Аллы Пугачевой OBOZREVATEL также приготовил подборку самых "взрывных" фото примадонны за последние несколько лет. Читайте также материал о том, как годы изменили внешность Аллы Борисовны.

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