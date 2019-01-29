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''Жирная и уродливая'': Седокова пожаловалась на хейтеров и призналась в использовании фотошопа

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Instagram-подписчики украинской поп-исполнительницы Анны Седоковой раскритиковали поп-звезду за использование фотошопа.

Как рассказала артистка в личных Instagram-сториз, фолловеры обвинили ее во лжи и редактировании фотографий. При этом Седокова не стала скрывать, что на снимках для соцсети действительно показывает себя "немного обновленной".

"Что делать, когда прочла о себе кучу классностей, что я жирная и уродливая в жизни..?" - написала певица.

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При этом артистка призналась, что никогда не была худой.

''Жирная и уродливая'': Седокова пожаловалась на хейтеров и призналась в использовании фотошопа

Фото: instagram.com/annasedokova

''Жирная и уродливая'': Седокова пожаловалась на хейтеров и призналась в использовании фотошопа

Фото: instagram.com/annasedokova

"Я постараюсь больше не давать повода. Я никогда не была худенькой. Я пухленькая. Если вы не против, можно я позволю себе остаться такой? Просто немного обновлю версию", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным видео, нарвавшись на шквал критики.

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Персона
Анна Седокова
Теги
соцсетиInstagramшоу-бизнес
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