"Жгучая!" Украинская секс-бомба из Playbоy поразила обнаженным фото

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в сеть полностью обнаженное фото.

Астафьева поделилась снимком из фотосессии Playboy на своей странице в Instagram.

Поклонники модели осыпали ее комплиментами в комментариях. "Жгууучая!!", "Дашенька, что вы творите?", "Рванула бомба, все разнесло", "Нет слов...", — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью телеведущей Маше Ефросининой Астафьева рассказала о табу в сексе, а также о мечте сыграть драматическую роль в фильме.

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