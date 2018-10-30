''Жертва автозагара'': Седокову высмеяли за новый образ 

Известная украинская певица, экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова разочаровала своих поклонников новой фотографией с бронзовым цветом кожи и красными волосами.

Исполнительница опубликовала в Instagram снимок, где позирует в узких черных солнечных очках и массивных серебристых украшениях: цепи и серьгах-кольцах.

"Сегодня я увидела клип на "Шантарам", ни одной правки. Ни одного сомнения. Ни одного сожаления. Готовьтесь. Это будет резонансно", - подписала она снимок.

Многие подписчики звезды негативно отнеслись к новому образу Седоковой. Они назвали его ужасным и неудачным.

Некоторые поклонники возмутились тем, что Седокова копирует образ американской R&B- и поп-певицы Рианны и супермодели Ким Кардашьян, а кто-то даже сравнил ее с трансвеститом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анна Седокова заинтриговала фанов пикантной фотографией, на которой продемонстрировала пышную грудь.