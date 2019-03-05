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"Женился" на 10-летнем мальчике ради секса: всплыли скандальные подробности о Майкле Джексоне

8.4тЧитать материал на украинском

Вскрылись новые скандальные подробности о личной жизни поп-короля Майкла Джексона, которого неоднократно обвиняли в совращении несовершеннолетних.

Так, одна из предполагаемых жертв Джексона, Джеймс Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке", пишет Daily Mail.

В преддверии показа скандального документального фильма HBO о короле поп-музыки Майкле Джексоне "Покидая Невелэнд", в сети стали появляться фрагменты ленты. Джеймс Сейфчак рассказал о событиях 30-летней давности, подчеркнув, что Джексон предложил ему "пожениться" и даже подарил кольцо с бриллиантами взамен на секс. "Свадебная церемония" прошла прямо в спальне певца.

Майкл Джексон

Майкл Джексон

Starcasm.ru

"Тогда мне очень нравились ювелирные украшения, а он воспользовался этим. Он сказал, что мне нужно дать ему кое-что небольшое, чтобы получить подарок. Кое-что – заняться с ним сексом. К тому моменту мы были знакомы около года", – рассказал Сейфчак.

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Уточняется, что с Джексоном они познакомились на съемках рекламного ролика в 1987 году. Приставания со стороны знаменитого певца якобы начались уже спустя несколько месяцев. Но, по словам пострадавшего его и самого тянуло к певцу.

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак

Daily Mail

"Мы просто были влюблены друг в друга в тот момент. Когда его не было рядом, я думал о нем все время. Он звонил мне и звал на прогулку. Мы ходили по магазинам, веселились, несколько раз мы оставались на ночь в его "убежище" в Вествуде", – вспомнил Джеймс.

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Убежищем, как оказалось, была квартира Майкла Джексона в Лос-Анджелесе, где он бывал, когда давал интервью журналистам или работал на студии.

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак

Daily Mail

"Мы чувствовали себя точно семейная пара. Я говорю так неслучайно, потому что мы были женаты, пусть и фиктивно. Церемония проходила в спальне, мы дали друг другу обет, что навсегда связаны узами брака. Это было так здорово! У нас даже были обручальные кольца с инкрустированными бриллиантами. Вообще он дарил мне много ювелирных украшений, в основном, это были кольца. Мы покупали их в ювелирных магазинах, делая вид, что это подарок для женщины", – подытожил мужчина.

Джеймс Сейфчак в настоящее время

Джеймс Сейфчак в настоящее время

Daily Mail

Отметим, премьера скандального документального фильма о Майкле Джексоне под названием "Покидая Невелэнд" состоится 10 марта 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, публику шокировали факты о Джексоне, показанные в документальной ленте "Покидая Невелэнд" (Leaving Neverland), представленные на фестивале "Санденс". Позже режиссер документального фильма о поп-короле Дэн Рид отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг картины.

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Персона
Майкл Джексон
Теги
новостишоу-бизнесскандалы
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Не верю! Как это легко обгаживать кумира, которого уже нет в живых! При жизни ничего не нашли, а сейчас срочно понадобилисьденьги и популярность!
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