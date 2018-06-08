Жена Джорджа Клуни покорила красотой в платье от Prada

Вчера в Голливуде состоялась 46-я церемония вручения премий Американского института киноискусства. В этом году лауреатом премии стал Джордж Клуни
Поддержать 57-летнего актера пришла жена Амаль. Супруги не скрывали нежных чувств на публике.
Амаль Клуни продемонстрировала эффектный и изысканный образ.
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty
Для мероприятия Амаль выбрала нежно-розовое платье от Prada c разрезом и открытыми плечами.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дженнифер Энистон позировала на красной дорожке премии AFI Life Achievement Award в компании своей звездной подруги Кортни Кокс.