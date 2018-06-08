УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Жена Джорджа Клуни покорила красотой в платье от Prada

1.5тЧитать новость на украинском

Вчера в Голливуде состоялась 46-я церемония вручения премий Американского института киноискусства. В этом году лауреатом премии стал Джордж Клуни

Поддержать 57-летнего актера пришла жена Амаль. Супруги не скрывали нежных чувств на публике.

Амаль Клуни продемонстрировала эффектный и изысканный образ.

Джордж и Амаль Клуни

Фото: Getty

Джордж и Амаль Клуни

Фото: Getty

Джордж и Амаль Клуни

Фото: Getty

Новости
Амаль Клуни появилась на свадьбе принца Гарри в ярком наряде

Для мероприятия Амаль выбрала нежно-розовое платье от Prada c разрезом и открытыми плечами.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дженнифер Энистон позировала на красной дорожке премии AFI Life Achievement Award в компании своей звездной подруги Кортни Кокс.

Персоны
Джордж КлуниАмаль Клуни
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги