Жена Джорджа Клуни покорила красотой в платье от Prada

Вчера в Голливуде состоялась 46-я церемония вручения премий Американского института киноискусства. В этом году лауреатом премии стал Джордж Клуни

Поддержать 57-летнего актера пришла жена Амаль. Супруги не скрывали нежных чувств на публике.

Амаль Клуни продемонстрировала эффектный и изысканный образ.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty

Новости Амаль Клуни появилась на свадьбе принца Гарри в ярком наряде

Для мероприятия Амаль выбрала нежно-розовое платье от Prada c разрезом и открытыми плечами.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дженнифер Энистон позировала на красной дорожке премии AFI Life Achievement Award в компании своей звездной подруги Кортни Кокс.