"Ждем в Украине!" Макаревич пожаловался на давление Кремля

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что концерт под стенами Кремля 12 июня в честь Дня России для коллектива отменяется.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что по поводу срыва выступления музыкального коллектива кто-то договоривался.

"Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил", – сообщил Макаревич.

Андрей Макаревич - концерт на Красной площади

В комментариях из-за небезопасной политической ситуации и последних задержаний посоветовали артисту ехать в Украину.

"Приезжайте в Украину! Тут вам точно будут рады, заодно и поныряем", "Украина Вам всегда рада! Приезжайте к нам", "Судя по происходящем событиям, им действительно не долго осталось "перезваниваться", и думаю, мы очень скоро сможем насладиться вашим творчеством", "Гады", "Жестко", – отреагировали поклонники.

Концерт группы "Машина времени" Facebook Макаревича

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич часто критикует российскую власть и ее действия. Недавно он выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего россияне накинулись на него с критикой.

В числе возмущенных отличилась и скандальная певица Юлия Чичерина, Она разразилась оскорблениями, а также поведала о "гуманитарной катастрофе" и "ф*шистах" в Украине.

Позже разгорелся скандал, что "Машина времени" собирается выступить 12 июня под стенами Кремля. На это Макаревич заявил, что люди уже сошли с ума, и посоветовал слушать музыку.

Позже он эмоционально обратился к россиянам из-за критики в свой адрес, отметив, что внутри людей "слишком много г*вна".

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