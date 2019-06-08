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"Ждем в Украине!" Макаревич пожаловался на давление Кремля

1.5тЧитать материал на украинском

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что концерт под стенами Кремля 12 июня в честь Дня России для коллектива отменяется.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что по поводу срыва выступления музыкального коллектива кто-то договоривался.

"Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил", – сообщил Макаревич.

Андрей Макаревич - концерт на Красной площади

Андрей Макаревич - концерт на Красной площади

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В комментариях из-за небезопасной политической ситуации и последних задержаний посоветовали артисту ехать в Украину.

"Приезжайте в Украину! Тут вам точно будут рады, заодно и поныряем", "Украина Вам всегда рада! Приезжайте к нам", "Судя по происходящем событиям, им действительно не долго осталось "перезваниваться", и думаю, мы очень скоро сможем насладиться вашим творчеством", "Гады", "Жестко", – отреагировали поклонники.

Концерт группы "Машина времени"

Концерт группы "Машина времени"

Facebook Макаревича

"Ждем в Украине!" Макаревич пожаловался на давление Кремля
"Ждем в Украине!" Макаревич пожаловался на давление Кремля
"Ждем в Украине!" Макаревич пожаловался на давление Кремля
"Ждем в Украине!" Макаревич пожаловался на давление Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич часто критикует российскую власть и ее действия. Недавно он выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего россияне накинулись на него с критикой.

В числе возмущенных отличилась и скандальная певица Юлия Чичерина, Она разразилась оскорблениями, а также поведала о "гуманитарной катастрофе" и "ф*шистах" в Украине.

Позже разгорелся скандал, что "Машина времени" собирается выступить 12 июня под стенами Кремля. На это Макаревич заявил, что люди уже сошли с ума, и посоветовал слушать музыку.

Позже он эмоционально обратился к россиянам из-за критики в свой адрес, отметив, что внутри людей "слишком много г*вна".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Андрей Макаревич
Место
РоссияМосква
Теги
музыкаНовости России
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Бросайте эту вонючую,рабскую педерацию.Приезжайте в Украину Вам все рады
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Иванов Петр
Иванов Петр
В годы моей юности я обожал Машину и Макара, но годы своё берут и на мозгах Андрюхи это явно сказывается, очень жаль, но такова жизнь.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Забирайте этого ушлепка вместе с паниным.
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