Зеленский vs. Порошенко: как разделился украинский шоубиз

В процесс выборов президента Украины в этом году представители отечественного шоу-бизнеса вовлечены как никогда. Это частично можно объяснить и тем, что за кресло гаранта борется топовый шоумен страны, лидер юмористической студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.
Два дня после завершения первого тура голосования в соцсетях не утихает ажиотаж. В дискуссии и споры относительно результатов включаются певцы, актеры, звезды телевидения. OBOZREVATEL изучил политические взгляды украинских селебрити.
Среди приверженцев "перемен", "экспериментов" и "новых лиц" оказались довольно известные личности. Так, например, вскоре после завершения первого тура за Владимира Зеленского активно вступилась певица Камалия. Артистка считает, что в ближайшие две недели "новичку в политике" будет очень трудно.
Победа в первом раунде - это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали @zelenskiy_official , не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка. Это будет включать в себя заключение сделок с кандидатами в президенты, которые проиграли в этом туре, покупку голосов, подрыв доверия к Зеленскому, его предполагаемую связь с Коломойским, или наличие российских компаний, или наличие активов за пределами страны и т. Д. И т. Д. Короче, игра по обвинению начнется сейчас, чтобы отговорить людей голосовать за Зеленского. Сторонники Зеленского должны игнорировать такие сообщения и упорно трудиться, чтобы убедить еще больше людей голосовать за него. Чуть более 50% проголосовали за других кандидатов, если Зеленский получит хотя бы половину этих голосов в следующем туре, он перейдет победную черту. Но для этого не нужно обольщаться этой победой и начинать бороться за финальный бой только тогда, вы выиграете войну. #vivazelelnsky #победазеленскому #слуганарода #зеленский #камалия. P.S. Мой пост адресован сторонникам Зеленского. Если кто-то имеет другое мнение и хочет проголосовать за второго кандидата, это его конституционное право, и я не имею права критиковать, оскорблять или подрывать его, и наоборот. Если я нахожу некоторые комментарии тревожными или оскорбительными, я либо удалю комментарий, либо заблокирую автора. В любом случае, не ждите моих ответов на троллинг.
Удивила своей позицией фолловеров в соцсети и телеведущая Маша Ефросинина. Прямых заявлений ТВ-знаменитость не делала, однако ее последний "Зеленый" пост в Instagram расценили именно как политический.
Безусловно, кандидата в президенты поддерживает вся команда "95 Квартала". Об это говорят многочисленные фото и видео в соцсетях.
Так как кандидатов теперь всего двое, украинцы предположили, что именно в поддержку Зеленского выступила певица Гайтана, заявившая о желании голосовать за "позитивные перемены".
Коллегу по проекту "Лига Смеха" поддержали Сергей Сивохо и певица Оля Полякова. В позитивном ключе о политических амбиция комика высказывался глава канала "1+1" Александр Ткаченко.
В поддержке Зеленского по завершению выборов признался и экс-продюсер Ани Лорак Сергей Перман.
Голосовала за лидера студии "Квартал 95" и певица Таисия Повалий.
Днем 31 марта Петр Порошенко ожидал в своем штабе около 30 известных личностей. Среди тех, кто открыто поддержал действующего президента, оказались режиссер Ахтем Сеитаблаев, поэт Иван Малкович, актриса театра и кино Ада Роговцева, шоумен Дмитрий Чекалкин, лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо, актриса Ирма Витовская, певица Мария Бурмака и другие.
Певец Александр Положинский, лидер группы "Тартак", объяснил успех Владимира Зеленского в первом туре выборов. По мнению музыканта, у Петра Порошенко еще есть возможность расположить к себе тех, кто за него не голосовал.
Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.
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