Зеленский vs. Порошенко: как разделился украинский шоубиз

В процесс выборов президента Украины в этом году представители отечественного шоу-бизнеса вовлечены как никогда. Это частично можно объяснить и тем, что за кресло гаранта борется топовый шоумен страны, лидер юмористической студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Два дня после завершения первого тура голосования в соцсетях не утихает ажиотаж. В дискуссии и споры относительно результатов включаются певцы, актеры, звезды телевидения. OBOZREVATEL изучил политические взгляды украинских селебрити.

Среди приверженцев "перемен", "экспериментов" и "новых лиц" оказались довольно известные личности. Так, например, вскоре после завершения первого тура за Владимира Зеленского активно вступилась певица Камалия. Артистка считает, что в ближайшие две недели "новичку в политике" будет очень трудно.

Удивила своей позицией фолловеров в соцсети и телеведущая Маша Ефросинина. Прямых заявлений ТВ-знаменитость не делала, однако ее последний "Зеленый" пост в Instagram расценили именно как политический.

Безусловно, кандидата в президенты поддерживает вся команда "95 Квартала". Об это говорят многочисленные фото и видео в соцсетях.

Так как кандидатов теперь всего двое, украинцы предположили, что именно в поддержку Зеленского выступила певица Гайтана, заявившая о желании голосовать за "позитивные перемены".

Коллегу по проекту "Лига Смеха" поддержали Сергей Сивохо и певица Оля Полякова. В позитивном ключе о политических амбиция комика высказывался глава канала "1+1" Александр Ткаченко.

В поддержке Зеленского по завершению выборов признался и экс-продюсер Ани Лорак Сергей Перман.

Голосовала за лидера студии "Квартал 95" и певица Таисия Повалий.

Днем 31 марта Петр Порошенко ожидал в своем штабе около 30 известных личностей. Среди тех, кто открыто поддержал действующего президента, оказались режиссер Ахтем Сеитаблаев, поэт Иван Малкович, актриса театра и кино Ада Роговцева, шоумен Дмитрий Чекалкин, лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо, актриса Ирма Витовская, певица Мария Бурмака и другие.

Певец Александр Положинский, лидер группы "Тартак", объяснил успех Владимира Зеленского в первом туре выборов. По мнению музыканта, у Петра Порошенко еще есть возможность расположить к себе тех, кто за него не голосовал.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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