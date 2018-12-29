ZBS Band выиграли "Х-фактор-9": что известно о победителях

30 декабря, в Украине завершился 9 сезон вокального шоу "Х-фактор", суперфинал транслировал телеканал СТБ. По итогам голосования телезрителей победа досталась подопечным Насти Каменских - группе ZBS Band.

За победу на проекте также соревновался финалист Дмитрий Волканов, воспитанник Андрея Данилко. Что известно о победителях — читайте в материале OBOZREVATEL.

Группа состоит из двух актеров киевского театра "Золотые ворота" Владислава Онищенко и Богдана Буйлука. Парни пришли на кастинг "Х-фактор" с авторской песней "На морозе", получив четыре "да" от судей. Так они в прошли в тренировочные лагеря.

СТБ ZBS Band

Лайм ZBS Band

Как рассказывали сами парни журналистам, их группа существует всего год, песни они пишут вместе, а за музыку больше отвечает Владислав. "Владик лучше играет на гитаре, потому что он знает больше аккордов, чем я. Поэтому почти всегда гитара у него в руках", — рассказывал Богдан Буйлук.

СТБ ZBS Band

СТБ ZBS Band

Парни сразу выделились из толпы остальных участников особенной стебной манерой исполения песен. При этом в сети многие их ролики уже набрали по несколько сотен тысяч просмотров.

Так ZBS Band пробивались на шоу:

А вот видео их выступления в первом прямом эфире:

А здесь они зажигали в финале вместе с Димой Монатиком.

Предлагаем вам посмотреть на эксклюзивные фото OBOZREVATEL с шоу.

Напомним, всего в рамках проекта было пять прямых эфиров, пятым стал полуфиналом, в котором еще принимали участие четыре конкурсанта - Марк Савин (Дмитрий Шуров), Ольга Жмурина (Олег Винник), ZBS Band и Дмитрий Волканов. Традиционно по завершении передачи состоялось голосование телезрителей и "Х-фактор" покинули двое, таким образом были определены суперфиналисты.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как в пятом прямом эфире выступила гость программы, экс-солистка некогда популярной группы Spice Girls, певица Мелани Си.