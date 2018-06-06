ZAYN - Dusk Till Dawn (feat. Sia)

Певец Zayn - первый британский исполнитель, дебютировавшим на первых местах чартов США и Британии с дебютным синглом и альбомом. На пути к известности ему пришлось пережить неудачное выступление на шоу The X Factor, а также решиться покинуть набирающую популярность группу ради сольной карьеры.

Похоже, исполнитель не прогадал. Его песня "Dusk Till Dawn", записанная с австралийской певицей и продюсером Sia стала мегапопулярной. Видео на композицию набрало свыше 10 миллионов просмотров на YouTube только за первые 24 часа после публикации.

Сингл также вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, возглавив 36 из них. А легендарный журнал Rolling Stone назвал песню "пульсирующей балладой" и восхитился вокалом исполнителей.

Нашумевший хит также можно послушать на Radio.Обозреватель.