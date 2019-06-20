"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая оскандалилась с накруткой голосов на вокальном проекте "Голос. Дети", представила композицию, записанную вместе с фаворитом шоу Ержаном Максимом.

Так, в период громкого скандала с накруткой на "Голосе", именно Ержан Максим был прямым конкурентом Микеллы. Совместная песня участников вокального шоу опубликована в Instagram -аккаунте Абрамовой (чтобы послушать, доскролльте новость до конца).

Алсу с дочкой Микеллой Первый канал

"Ура! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта любовь", – написала дочка Алсу.

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Подписчики в соцсети раскритиковали новую песню финалистов детского "Голоса": многим не понравилась ни тема песни, ни голос молодых вокалистов после студийной обработки.

Микелла Абрамова и Максим Ержан Первый канал

Также многие уточнили, что голос конкурента Микеллы Ержана Максима якобы специально "затерли и испортили" для того, чтоб на его фоне Абрамова выглядела более выигрышно.

"Голос Микеллы обработали. Зачем Ержан согласился сотрудничать с теми, кто ставит ему колеса в палки. Они нарочно хотят его оклеветать и очернить", – возмутились пользователи.

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