ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"

1.3тЧитать материал на украинском

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая оскандалилась с накруткой голосов на вокальном проекте "Голос. Дети", представила композицию, записанную вместе с фаворитом шоу Ержаном Максимом.

Так, в период громкого скандала с накруткой на "Голосе", именно Ержан Максим был прямым конкурентом Микеллы. Совместная песня участников вокального шоу опубликована в Instagram -аккаунте Абрамовой (чтобы послушать, доскролльте новость до конца).

Алсу с дочкой Микеллой

Алсу с дочкой Микеллой

Первый канал

"Ура! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта любовь", – написала дочка Алсу.

Новости
Скандальная дочь Алсу засветилась в Крыму

Подписчики в соцсети раскритиковали новую песню финалистов детского "Голоса": многим не понравилась ни тема песни, ни голос молодых вокалистов после студийной обработки.

Микелла Абрамова и Максим Ержан

Микелла Абрамова и Максим Ержан

Первый канал

Также многие уточнили, что голос конкурента Микеллы Ержана Максима якобы специально "затерли и испортили" для того, чтоб на его фоне Абрамова выглядела более выигрышно.

"Голос Микеллы обработали. Зачем Ержан согласился сотрудничать с теми, кто ставит ему колеса в палки. Они нарочно хотят его оклеветать и очернить", – возмутились пользователи.

"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"
"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алсу
Теги
шоу-бизнесНовости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бурление дерьма на паРРаше!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel