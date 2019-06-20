"Затерли и испачкали вокал!" Дочь Алсу попала в новый скандал с фаворитом "Голоса"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая оскандалилась с накруткой голосов на вокальном проекте "Голос. Дети", представила композицию, записанную вместе с фаворитом шоу Ержаном Максимом.
Так, в период громкого скандала с накруткой на "Голосе", именно Ержан Максим был прямым конкурентом Микеллы. Совместная песня участников вокального шоу опубликована в Instagram -аккаунте Абрамовой (чтобы послушать, доскролльте новость до конца).
Алсу с дочкой Микеллой
Первый канал
"Ура! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта любовь", – написала дочка Алсу.
Подписчики в соцсети раскритиковали новую песню финалистов детского "Голоса": многим не понравилась ни тема песни, ни голос молодых вокалистов после студийной обработки.
Микелла Абрамова и Максим Ержан
Первый канал
Также многие уточнили, что голос конкурента Микеллы Ержана Максима якобы специально "затерли и испортили" для того, чтоб на его фоне Абрамова выглядела более выигрышно.
"Голос Микеллы обработали. Зачем Ержан согласился сотрудничать с теми, кто ставит ему колеса в палки. Они нарочно хотят его оклеветать и очернить", – возмутились пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лобода была вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителям финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.