"Засуньте в з*дницу!" Самая сексуальная певица России взбесилась из-за замужества и материнства

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

Так, столь остро артистка отреагировала на критику о том, что до сих пор не вышла замуж и не родила ребенка. На своей странице в Instagram телеведущая сделала резкое заявление.

"Для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) – обсуждать, осуждать… Это люди без своей жизни! Их единственная подпитка – писать бесконечные гадости", – возмутилась Анна.

По словам знаменитости, она не нуждается в советах посторонних людей. Семенович считает, что самостоятельно способна разобраться в личных вопросах, а также назвала себя "женщиной, которая разрушает стереотипы".

"Они кричат мне: "Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает ее прелести! "Ой, вы представляете, она еще не замужем и не родила!" И так до бесконечности. Так вот, я им отвечу – засуньте свое мнение в з*дницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я буду надевать короткие платья, показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте, которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда когда мне советуют чужие люди! Я женщина , которая отвергает и рушит стереотипы", – разразилась гневом Семенович.

Звезда посоветовала хейтерам заняться обустройством своей жизни, а не осуждать ее действия. Также она пообещала представить клип на композицию "Хочешь", который даст много поводов для разговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса и телеведущая Анна Семенович удивила поклонников своей внешностью. Она опубликовала снимок, на котором сама не похожа на себя.

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