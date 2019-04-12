Запуганный до икоты? Интервью экс-''кварталовца'' Манжосова вызвало споры в сети

В Украине активно обсуждают интервью экс-участника студии "Квартал 95" Дениса Манжосова. Бывший коллега кандидата в президенты Владимира Зеленского собирался 11 апреля провести в Киеве пресс-конференцию и рассказать о работе и конфликте с "Кварталом", однако сам же с нее сбежал.

В тот же день вечером Манжосов появился в студии канала "Прямий", где признался, что "не принимает сторону кандидата Зеленского" и заявил, что разговоры о наркотической зависимости лидера "Квартала" являются ложными. Интервью Манжосова вызвало споры на страницах Facebook. Как показалось пользователям соцсети, экс-"кварталовец" пришел на эфир с разбитой губой и выглядел запуганным.

Фото

"Зеленский и окружение стали запугивать своего коллегу и угрожать, если он начнет говорить правду про наркозависимость ЗЕ!" - написал в Facebook журналист Мирослав Олешко.

Если некоторым эти утверждения показались смешными и безосновательными, то Олешко и его единомышленники напомнили о том, что в угрозах за несколько часов до интервью признавался сам Манжосов. После решения провести пресс-конференцию юморист якобы все утро получал сообщения с угрозами.

Неладное в поведении и словах Манжосова заприметил и блогер Алексей Петров. "Денис Манжосов внезапно появился в эфире телеканала "Прямий". По виду - запуганный до икоты. Губа, похоже, разбита. Полчаса говорил хренпоймичто ради одной фразы о том, что Володя, дескать, не торчок, но к президентству не готов! Все! Расходимся! Именно для этого собирают целые пресс-конференции?" - удивился он.

"Чтобы донести народу одну фразу. Именно поэтому совершенно случайно кем-то минируется здание, где первоначально должна была пройти встреча экс-участника Квартала и журналистов? Ради одной фразы?... Шановні... Вы там не зае**лись разводить Украину?" - добавил блогер.

Бытует в соцсети и версия о подкупе Манжосова. О ней же у зала, где должна была состояться пресс-конференция, упоминал участник "Квартала" Александр Пикалов. Комик утверждал, что Манжосову заплатили за компромат на Влаимира Зеленского.

"Монжа, не страдай херней. И не вытворяй глупостей с подлостями. Деньги закончатся, а стыд - останется. И нерукопожатность - тоже", - отреагировал на личной странице в Facebook автогонщик и музыкант Алексей Мочанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.

В команде Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.