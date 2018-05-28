Запрет на россиян: Нищук рассказал о новой инициативе в Украине

Украинские сериалы будут сниматься без привлечения российских актеров.

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает Укринформ.

"Мы объявили сейчас конкурс не только на кинопроекты, но и новый стартап в поддержку и создание украинских телевизионных сериалов, с условием или с запретом привлечения артистов из России", - подчеркнул министр.

По его словам, это будет исключительно украинский контент, и только на украинском языке.

Также он призвал руководителей театров Украины не препятствовать участию актеров отечественных театров в съемках данных телесериалов.

Напомним, в ноябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в сериале "Сваты", въезд в страну.

Это решение спецслужбы вызвало жесткую реакцию украинского шоумена и актера Владимира Зеленского. Соответствующие события привели к настоящему скандалу в украинском медиапространстве.

После того, как сериал "Сваты" оказался под запретом, в январе 2018-го стало известно о судебном иске "1+1" против Минкульта, Госкино и СБУ.

При этом, как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети ходили слухи, что авторы сериала продолжили снимать "Сваты" вопреки запрету на показ в Украине. В свою очередь, подобные доводы в "Квартале" отрицали, ссылаясь на то, что "проект заморожен".