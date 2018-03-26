Запрещенная в Украине артистка сделала признание о наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, призналась в том, что страдала от наркотической зависимости.

На запрещенные вещества артистка "подсела" в 40 лет, однако уже через год ей удалось завязать. Столь откровенное признание Лолита сделала в передаче "Привет, Андрей!" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Певица утверждает, что очень тяжело переживала громкий развод с Александром Цекало. Их отношения длились 12 лет, поэтому разрыв нелегко дался Лолите.

"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила, больше ни к чему подобному не прикасалась", – призналась артистка.

Отметим, что Лолита была замужем пять раз. Сейчас она в браке с теннисистом Дмитрием Ивановым.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лолита пригрозила судом автору своих хитов.