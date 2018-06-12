Запрещенная СБУ российская звезда запела в Крыму на украинском

Запрещенная в Украине российская эстрадная певица Лолита Милявская спела в Крыму хитовую песню "Друг" украинской группы "Океан Ельзи".

Так, согласно описанию короткого видео в Instagram, Милявская провела "репетицию" в Ялте.

"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", - прокомментировала она свой пост в соцсети.

"Отдельное спасибо за песню на украинском языке!", "Приятно, что украинская песня", - отреагировали в комментариях фолловеры скандальной артистки.

Ролик Милявской собрал в соцсети более 175 тыс. просмотров.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Лолите въезд в Украину сроком на три года после посещения Керчи в 2015 году.

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