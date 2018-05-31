Запрещенная СБУ Наташа Королева пригрозила Украине международным судом

Запрещенная в Украине российская певица Наташа Королева заявила, что готова обращаться в международный суд.

На такие меры артистка готова пойти из-за того, что Служба безопасности Украины в 2016 году запретила ей въезд в страну, в которой она родилась, на пять лет. О своих намерениях Наташа Королева рассказала в интервью "Комсомольской правде".

"Дело сейчас в последней инстанции - в Верховном суде Украины. Если проиграем, тогда пойдем в международный суд. Но я уверена, что выиграем: все, что инкриминируется - полная туфта. Взяли безвинного человека, осудили, не дают возможности приехать на могилы родных. Как я должна себя вести? Я буду до конца отстаивать свою правильную позицию", - утверждает певица.

Наташа Королева Instagram @natellanatella

Напомним, в октябре 2016 года СБУ запретила въезд в Украину Наташе Королевой в ответ на депутатское обращение Оксаны Корчинской.

При этом в январе 2017 года артистке все же удалось посетить Киев. СБУ временно разрешила ей въезд в страну в связи с кончиной ее бабушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева начала добиваться отмены решения Службы безопасности из-за невозможности посещать своих родственников.