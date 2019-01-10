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''Запиши за мной пару фраз'': Кароль оригинально ответила на пародию

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Украинская певица Тина Кароль ответила на пародию юмористического шоу "Женский квартал".

Соответствующее видео опубликовано на странице "ФанТина" в Intagram (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Ответ Тины Кароль на пародию "Женского Квартала", – подписано под роликом, на котором певица вышла на сцену.

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"Я все еще пою, как в последний раз. А ты лишь запиши за мною пару фраз. Неповторимою сложно быть, но все возможно, если себя найти", – пропела звезда, подойдя к юмористкам с улыбкой, перефразировав таким образом свою песню "Я все еще люблю".

Как сообщал OBOZREVATEL, пародия "Женского квартала" на песню Кароль "Дикая вода" вызвала гнев поклонников, которые посчитали, что звезда проекта "Голос країни" Вера Кекелия завидует знаменитости.

Рэпер Потап оценил шутку юмористов, отметив, что "пока в стране можно шутить – мы выживем".

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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