"Запасайтесь попкорном!" Полякова подготовила украинцам новый сюрприз

Знаменитая украинская исполнительница Оля Полякова, которая вслед за Владимиром Зеленским и Святославом Вакарчуком решила идти в политику, заявила, что создаст новое шоу на YouTube.

По словам 35-летней звезды, данный проект будет политическим. Об этом она рассказала в интервью "Громадському".

Благодаря новому шоу она будет отбирать людей в свою партию женщин, о которой она на днях заявила на одном из женских форумов.

"Я должна знать каждого человека. Они должны быть честными людьми. В партию буду набирать лично, собираюсь из этого на своем YouTube-канале сделать шоу", – отметила Полякова.

Оля Полякова hromadske.ua

По мнению артистки, политика должна быть прозрачной и люди должны знать, какие чиновники и на что тратят деньги. Полякова заявила, что создание политшоу на YouTube поможет ей в этом.

"Я хочу, чтобы политика была максимально открытой. Хватит голосовать за людей, о которых мы ничего не знаем. Я буду делать шоу в своем YouTube-канале, где каждый человек сможет посмотреть, кто входит в мою партию. Кроме профессионализма, кроме деятельности, честности, кроме незапятнанной репутации, буду знать их в лицо. Я вообще за то, чтобы политика стала открытой. Чтобы мы знали — откуда люди пришли? Зачем они там? Сколько они зарабатывают?

У нас же всегда так. Вот они там украли два миллиарда или там миллионы долларов. А что дальше? Поговорили и закончили. Кто-то схватился за сердце или лег в больницу. Это что такое, ребята? Это же должно наказываться как-то. Вы понимаете? Вы спрашиваете — почему? Потому что меня изнутри разрывает несправедливость.

Я хочу, чтобы они говорили, куда делись деньги, почему закрываются уголовные дела, почему не расследуются преступления на Майдане. Почему у общества накопилось много вопросов, на которые никто не отвечает.

Оля Полякова hromadske.ua

Для того, чтобы добиться какого-то решения от власти, не надо протестировать на площадях. Во всем мире самым действенным протестом является ненасильственное сопротивление. Если за вами пойдет 100 тысяч женщин, если они просто не выйдут на работу...

Самый главный вопрос — рождаемость. Мы вымираем, и вот мы сейчас защищаем на Донбассе землю, а для кого? Для кого, если через некоторое время в этой стране некому будет жить? Поэтому я считаю, что это самое главное, цель любой политики — привлечь народ к тому, чтобы они рожали детей. Понимаете? Размножались", — сказала певица.

На вопрос ведущего, не боится ли она, что политика может просто превратиться в шоу, Полякова ответила:

"Настоящая политика, она в мире, в Америке — это настоящий шоу-бизнес, и люди эти — настоящие шоу-звезды. Это же стендап-шоу, это лучшие стендап-шоумены. Пусть превращается в шоу, пусть всем будет интересно. Люди, запасайтесь попкорном".

Кроме того, Оля Полякова прокомментировала, почему желание идти в политику стало настоящим трендом среди украинских исполнителей:

"Когда говорят о тренде, о том, что нужны новые лица, я думаю, что это манипуляция нами всеми. Я думаю, что есть запрос на людей, которым доверяешь. Люди устали от политиков, которым они не верят. Когда они голосуют за партии с закрытыми списками, они не знают, за кого они голосуют.

Мне тоже надоело голосовать за какого-то дядю. Поэтому трендом является то, что люди хотят голосовать за людей, которым они доверяют. Так как они не доверяют политикам, они хотят доверять хоть кому-то. Поэтому если у тебя есть большая аудитория, большая поддержка, то люди хотят видеть того, кого они точно знают, того, кто их ни разу не подвел: вовремя приехал на концерт, отработал прекрасное шоу и никогда их не обманывал.

Оля Полякова hromadske.ua

Почему женская партия? Я считаю, что в Украине это самый стратегический запас, величайшее сокровище, это наши женщины, это весь мир признал.

У нас самые красивые, наиболее деятельные женщины, это одно. Второе — они могут делать много дел одновременно. Женщина совершенно точно сделает все, чтобы ее ребенок был здоров и счастлив. Мотивация у женщины в политике другая, чем у мужчины. Можно сравнить, чем играют в детстве мальчики — винтовки, ружья, и чем девочки — это куклы. В женщине заложено с рождения заниматься своим ребенком. Я абсолютно точно хочу сделать страну такой, чтобы мне захотелось рожать детей в этой стране, воспитывать их здесь, не учить их за рубежом, а делать это здесь.

Очень важно то, какой лидер партии. Я — хороший рупор своей партии, потому что у меня огромная аудитория, раз. Во-вторых, меня очень волнует огромное количество вещей, которые происходят в этой стране. Как мать, как бизнесвумен, я хочу все это изменить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разъяренная Полякова объявила войну женоненавистникам. Она выступила против гендерных стереотипов, спросив у женщин, не надоело ли им такое пренебрежительное отношений со стороны мужчин.

В частности, Полякову разозлило, что ведущий NEWSONE Василий Голованов и руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак придумывали название политической партии: "ноги", "шлепки", а также посмеялись, что другие наименования не могут произносить в эфире.

Она заявила, что сделает все, чтобы законы были приняты, а женоненавистники перестали воспринимать представительниц слабого пола исключительно, как сексуальные объекты для собственных утех.

Напомним, 29 мая Полякова заявила, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддерживает в этом начинании. Также Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа". 31 мая она позвала в свою партию ведущую "1+1" Наталью Мосейчук.

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