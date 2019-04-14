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Зал в слезах: Кароль на ''Голосі країни'' осуществила мечту ребенка, победившего рак

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Украинская певица и судья вокального проекта "Голос країни-9" Тина Кароль осуществила мечту ребенка, который поборол онкологическое заболевание.

8-летний Даниил Чобанюк мечтал встретиться и спеть с артисткой. Мальчик стал гостем полуфинала, который проходит сегодня в эфире "1+1", где его мечта стала реальностью.

Зал в слезах: Кароль на ''Голосі країни'' осуществила мечту ребенка, победившего рак

Тина Кароль охотно приняла предложение познакомиться с Даниилом и вышла к ребенку в зал. Мальчик обрадовался, но с появлением артистки засмущался.

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Через некоторое время Даниил освоился и даже решился спеть с Тиной Кароль. Вместе они исполнили фрагмент из песню певицы "Україна - це ти".

Зал в слезах: Кароль на ''Голосі країни'' осуществила мечту ребенка, победившего рак
Зал в слезах: Кароль на ''Голосі країни'' осуществила мечту ребенка, победившего рак

Трогательный момент заставил зрителей и саму Тину Кароль расплакаться. Юный поклонник Тины Кароль пообещал, что обязательно придет на шоу "Голос. Діти".

Зал в слезах: Кароль на ''Голосі країни'' осуществила мечту ребенка, победившего рак

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Дэвид Аксельрод рассказал, почему решил сменить имя. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

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Темы
Голос країни"Голос. Діти"
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Тег
Голос країни-9
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