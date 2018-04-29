"Захлебнетесь в своем дер*ме": Волочкова жестко обратилась к подписчикам

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова жестко поставила на место своих подписчиков, которые оставляют ей неприятные комментарии в социальных сетях. Танцовщица обозвала недоброжелательниц "злобными тетками".

Так, Волочкова поделилась снимком возле шикарной белой иномарки, где она изображена с огромным букетом в руках. Скандальная звезда уточнила, что нисколько не стесняется богатства, о чем написала в своем Instagram-аккаунте.

Анастасия подчеркнула, что вся роскошь, которая ее окружает, заработана ее собственным трудом. По мнению балерины, скромность ей не к лицу, она много и упорно трудится и поэтому достойна жить "на широкую ногу".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Апр 2018 в 2:31 PDT

"Так здорово, когда есть возможность после большой физической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется! Не многие могут себе это позволить", - отметила Волочкова, а затем жестко "прошлась" по своим недоброжелателям.

"Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обс*рать и злорадствовать. Так они и захлебываются в своем де*ьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых!", – гневно подчеркнула светская львица

Обиженные подписчики не растерялись и принялись отвечать балерине в комментариях. Многие посоветовали обратиться ей к психологу, а также обвинили в злоупотреблении спиртным.

"Волочкова, ты хамка и колхозница спитая, позорище, опустившееся до уровня так нелюбимых тобой теток", - набросились на балерину ее фолловеры.

"В психушке каждый Наполеон уверен, что он на самом деле Наполеон!", - сыронизировали они.

"Деградация личности", - отметили некоторые пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", скандальная балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в микро-бикини и с голой грудью на пляже Таиланда.