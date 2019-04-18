"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова разозлила пользователей сети вульгарной выходкой на юбилейном концерте Пугачевой.
Волочкова во время исполнения новой песни примадонны "Счастье напоказ" внезапно выбежала на сцену и села в шпагат прямо перед 70-летней Пугачевой. Выходку балерины сняли на видео, которое выложили в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Пользователи сети резко раскритиковали появление Анастасии на сцене, многие из них удивились, зачем скандальную артистку вообще пустили в зал к Пугачевой.
"Ноль воспитанности у Насти! Зачем врываться в зал? Ужас!" – возмутились фанаты примадонны.
"Задолбала своими шпагатами! Ну отвянь уже от людей!" – обратились к Волочковой.
Сама же балерина написала на своей странице в Instagram, что Пугачева лично пригласила ее исполнить "шуточную роль королевы шпагата".
"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", – уточнила Волочкова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет в понедельник, 15 апреля.
Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны громким концертом в Москве. "Виновница" торжества проигнорировала мероприятие.
Ранее в СМИ сообщали, что артистка посетит концерт-подарок, и якобы ради этого многие приобрели на него билеты. Их стоимость составляла от 4 до 60 тысяч рублей (от 1,6 до 24,6 тыс. гривен). Также недоброжелатели предполагали, что у Пугачевой просто закончились деньги и таким способом ее семья решила "подзаработать".
17 апреля Пугачева дала грандиозный концерт в Кремлевском дворце. Россияне раскритиковали организацию концерта и отметили, что ко многим персонал дворца относился "как к скоту".
По случаю юбилея Пугачевой также состоится и грандиозный банкет, который пройдет в субботу, 20 апреля. На его организацию потратили более миллиона рублей.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.