"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова разозлила пользователей сети вульгарной выходкой на юбилейном концерте Пугачевой.

Волочкова во время исполнения новой песни примадонны "Счастье напоказ" внезапно выбежала на сцену и села в шпагат прямо перед 70-летней Пугачевой. Выходку балерины сняли на видео, которое выложили в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи сети резко раскритиковали появление Анастасии на сцене, многие из них удивились, зачем скандальную артистку вообще пустили в зал к Пугачевой.

"Ноль воспитанности у Насти! Зачем врываться в зал? Ужас!" – возмутились фанаты примадонны.

"Задолбала своими шпагатами! Ну отвянь уже от людей!" – обратились к Волочковой.

Сама же балерина написала на своей странице в Instagram, что Пугачева лично пригласила ее исполнить "шуточную роль королевы шпагата".

"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", – уточнила Волочкова.

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