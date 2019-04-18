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"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова разозлила пользователей сети вульгарной выходкой на юбилейном концерте Пугачевой.

Волочкова во время исполнения новой песни примадонны "Счастье напоказ" внезапно выбежала на сцену и села в шпагат прямо перед 70-летней Пугачевой. Выходку балерины сняли на видео, которое выложили в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи сети резко раскритиковали появление Анастасии на сцене, многие из них удивились, зачем скандальную артистку вообще пустили в зал к Пугачевой.

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"Ноль воспитанности у Насти! Зачем врываться в зал? Ужас!" – возмутились фанаты примадонны.

"Задолбала своими шпагатами! Ну отвянь уже от людей!" – обратились к Волочковой.

"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

"Задолбала, курица!" Волочкова разозлила сеть выходкой на концерте у Пугачевой

Сама же балерина написала на своей странице в Instagram, что Пугачева лично пригласила ее исполнить "шуточную роль королевы шпагата".

"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", – уточнила Волочкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алле Пугачевой исполнилось 70 лет в понедельник, 15 апреля.

  • Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны громким концертом в Москве. "Виновница" торжества проигнорировала мероприятие.

  • Ранее в СМИ сообщали, что артистка посетит концерт-подарок, и якобы ради этого многие приобрели на него билеты. Их стоимость составляла от 4 до 60 тысяч рублей (от 1,6 до 24,6 тыс. гривен). Также недоброжелатели предполагали, что у Пугачевой просто закончились деньги и таким способом ее семья решила "подзаработать".

  • 17 апреля Пугачева дала грандиозный концерт в Кремлевском дворце. Россияне раскритиковали организацию концерта и отметили, что ко многим персонал дворца относился "как к скоту".

  • По случаю юбилея Пугачевой также состоится и грандиозный банкет, который пройдет в субботу, 20 апреля. На его организацию потратили более миллиона рублей.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Алла ПугачеваАнастасия Волочкова
Тег
Новости России
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