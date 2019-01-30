''Зачем я это увидел?'' Экс-участница ''ВИА Гры'' возбудила фанов пляжным фото

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая Татьяна Котова возбудила своих подписчиков в Instagram пляжным фото, которое сделала, отдыхая на Мальдивах.
На личной странице в Instagram знаменитость показалась подписчикам в белом боди, продемонстрировав спортивную фигуру.
"Вот и заканчивается январь - время для запаха какао, глинтвейнов, ванильных свеч и мандаринов", - прокомментировала снимок Котова. По словам знаменитости, этот время года также ассоциируется у нее с Мальдивами.
Всего за несколько часов снимок исполнительницы собрал более 25 тыс. лайков, в комментариях экс-"ВИА Гру" засыпали комплиментами, которыми расхвалили ее фугуру и внешность в целом.
🏆Уже вовсю идёт самое жаркое голосование года 🔥 И, конечно, мне приятно из года в год попадать в этот рейтинг: 💯 самых сексуальных женщин страны по версии журнала MAXIM @maximmagazinerussia 💋 Но большей радостью и мотивацией для меня - видеть и знать , как вы переживаете и хотите не просто отдать свой голос за меня, а искренне желаете победы ❤️❤️❤️ . За сутки мне написало десятки расстроенных людей, у которых не получается меня порадовать и проголосовать 🙈 🐒 Поэтому делюсь правилами и инструкцией к конкурсу ( ссылка в #stories ) . 🔝Для голосования вам нужно зайти на сайт и обязательно зарегистрироваться (авторизоваться через свою соц.сеть или через электронную почту) и выбрать фавориток из 50 пар девушек, пока не появится мое имя ☺️ тем, кто только зарегистрируется - будут доступны только 20 пар и я очень надеюсь попасть в ваш список , чтобы у вас получилось отдать свой голос за меня ❤️ Если вы давно зарегистрированы - система выдаст вам всех 100 участниц также по парам 👌🏻 Удачи нам всем ! 💪🏻#maxim
"Просто божественна", "Господи, зачем я это увидел? Ну и как теперь выбросить тебя из головы?", "Фигурка просто огонь", "Вау! Просто вау, Таня!", "Даже если здесь есть фотошоп, то все равно это невероятно красиво", - указали под фотографией.
Как писал ранее OBOZREVATEL, насыщенный корпоративами и новогодними концертами декабрь остался позади, а это значит - пришло время отдохнуть. В январе сливки украинского шоу-бизнеса словно по команде отправились на солнечные стороны планеты: Таиланд, Мексика, Маврикий. Кто-то ограничился жаркими пляжами, кто-то предпочел памятники древних цивилизаций. Мы узнали, где отдыхали в этом году знаменитости и во сколько обошлись их зимние каникулы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!