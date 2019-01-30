''Зачем я это увидел?'' Экс-участница ''ВИА Гры'' возбудила фанов пляжным фото

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая Татьяна Котова возбудила своих подписчиков в Instagram пляжным фото, которое сделала, отдыхая на Мальдивах.

На личной странице в Instagram знаменитость показалась подписчикам в белом боди, продемонстрировав спортивную фигуру.

"Вот и заканчивается январь - время для запаха какао, глинтвейнов, ванильных свеч и мандаринов", - прокомментировала снимок Котова. По словам знаменитости, этот время года также ассоциируется у нее с Мальдивами.

Всего за несколько часов снимок исполнительницы собрал более 25 тыс. лайков, в комментариях экс-"ВИА Гру" засыпали комплиментами, которыми расхвалили ее фугуру и внешность в целом.

"Просто божественна", "Господи, зачем я это увидел? Ну и как теперь выбросить тебя из головы?", "Фигурка просто огонь", "Вау! Просто вау, Таня!", "Даже если здесь есть фотошоп, то все равно это невероятно красиво", - указали под фотографией.

Как писал ранее OBOZREVATEL, насыщенный корпоративами и новогодними концертами декабрь остался позади, а это значит - пришло время отдохнуть. В январе сливки украинского шоу-бизнеса словно по команде отправились на солнечные стороны планеты: Таиланд, Мексика, Маврикий. Кто-то ограничился жаркими пляжами, кто-то предпочел памятники древних цивилизаций. Мы узнали, где отдыхали в этом году знаменитости и во сколько обошлись их зимние каникулы.

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