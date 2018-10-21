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''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети

74.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала фото, которое вызвало споры среди ее фолловеров. Многие отметили, что женщина очень хорошо выглядит, а некоторые наоборот - были недовольны снимком.

В комментариях пользователи сети отметили, что у нее "хорошее декольте" и "штаны Мурата". Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети
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"Самый лучший день -это тот, что есть у тебя", - подписала фото певица.

Среди пользователей сети разгорелись споры.

''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети
''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети
''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети
''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети
''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети

Как ранее писал OBOZREVATEL, поклонникии скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая разводится со своим мужем, Муратом Налчаджиоглу, подшутили над ней, перефразировав строчки одной из ее песен.

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Рад Юрий
Рад Юрий
ОБОРЗЕВАТЕЛЬ !!! Вы уже заебали лораками, курволинами, лободоми и прочими сорняками наших и не наших пивунов и пивиц. Вам хорошо эти боХемы приплачивают за пиар, да?
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Маленко Алексей
Маленко Алексей
мне кажется в редакции сего, с позволения сказать, интернет-издания (есть ещё ТВ - ponoz.tv) работают какие-то ущербные люди, ибо на каждую фотографию великолепно красивой Каролины, они выкапывают тонну какого-то говна из комментариев, это ж надо рыться в них, ибо там большинство положительные, и клепают по этому поводу статью О.о Вы больные на голову?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это - Чундра-Чучундра, из песни Потапа
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