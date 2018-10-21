''Зачем вы надели штаны Мурата?'' Новый образ Лорак вызвал споры в сети

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала фото, которое вызвало споры среди ее фолловеров. Многие отметили, что женщина очень хорошо выглядит, а некоторые наоборот - были недовольны снимком.

В комментариях пользователи сети отметили, что у нее "хорошее декольте" и "штаны Мурата". Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Самый лучший день -это тот, что есть у тебя", - подписала фото певица.

Среди пользователей сети разгорелись споры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поклонникии скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая разводится со своим мужем, Муратом Налчаджиоглу, подшутили над ней, перефразировав строчки одной из ее песен.