"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России после замужества и рождения сына, напугала сеть странным роликом.

Супруга певца Влада Топалова показала их совместное видео, на которое наложила "адский" фильтр с помощью специального приложения. Ролик опубликован в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Когда жена – модель", – шутливо подписала Регина свой пост.

Регина Тодоренко и Влад Топалов WomanHit

Поклонники звезды были озадачены постом Тодоренко, многие из них отметили, что Регина их очень напугала. Также фаны пошутили о том, что "без макияжа она выглядит странно".

Нашлись и те, кто упрекнул ведущую в том, что она показывает неуместные видео в социальных сетях.

"Зачем такое показывать, мы испугались!" – написали в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в октябре 2018 года. Пара расписалась в Москве.

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В июле 2019 года они планируют пышно отпраздновать свадьбу в Италии.

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