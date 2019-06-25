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"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео

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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России после замужества и рождения сына, напугала сеть странным роликом.

Супруга певца Влада Топалова показала их совместное видео, на которое наложила "адский" фильтр с помощью специального приложения. Ролик опубликован в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Когда жена – модель", – шутливо подписала Регина свой пост.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

WomanHit

Поклонники звезды были озадачены постом Тодоренко, многие из них отметили, что Регина их очень напугала. Также фаны пошутили о том, что "без макияжа она выглядит странно".

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Нашлись и те, кто упрекнул ведущую в том, что она показывает неуместные видео в социальных сетях.

"Зачем такое показывать, мы испугались!" – написали в комментариях пользователи.

"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео
"Зачем такое выкладывать?" Тодоренко напугала сеть "сатанинским" видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Теги
шоу-бизнесНовости России
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