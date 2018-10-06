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СпортLady

''Зачем?!'' На кастинг Х-Фактор прийдет легендарная украинская певица

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В субботу, 6 октября, в эфире телеканала СТБ пройдет уже шестой кастинг участников. На этот раз пробоваться будут претенденты из Днепра.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Также мы расскажем о том, что будет на кастинге.

Одним из тех, кто поборется в этот день, станет французский певец Поль Манондиз. Мужчина оказался в Украине из-за любви: он полюбил девушку из Киева и остался здесь. Теперь он хочет развивать свою музыкальную карьеру у нас.

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Другой претендент, Ярослав, очень долго шел к этому моменту. Чтобы впечатлить судей, он четыре года занимался вокалом. Также в этот день зажигать на проекте будет коллектив "Дівчата", а изюминкой кастинга станет появление легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. С какой целью - пока неизвестно.

Поклонники шоу уже выразили свое недоумение в комментариях к видеоанонсу на YouTube. "Зачем??", "Бред", "Надеюсь она просто выступит, а не будет участвовать", "Верю в то, что она просто споет".

''Зачем?!'' На кастинг Х-Фактор прийдет легендарная украинская певица

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участники третьего кастинга "Х-Фактор-9" группа "ZBSband" устроили на сцене настоящее шоу. Парни исполнили авторскую песню, рассмешив суддей до слез.

Место
Украина
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Franco Cynthia
Franco Cynthia
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