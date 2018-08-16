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СпортLady

"Забыла о депиляции?" Полякова ошеломила фанов снимком в бикини

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Украинская суперблондинка, певица Оля Полякова ошеломила своих поклонников снимком в бикини, который она сделала во время своего пребывания в Одессе.

Оля сфотографировалась на яхте в откровенном купальнике, продемонстрировав свои идеальные формы и длинные ноги. Снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте.

"Одесса как обычно. Поехали с подружками", - подписала изображение Полякова, чем рассмешила и одновременно удивила своих фолловеров.

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Все дело в том, что на фото, помимо самой сексуальной блондинки Украины, изображены еще и мужские ноги. Фаны посмеялись над этим, отметив, что "подружка" Оли давно не делала депиляцию.

Остальные же традиционно восхитились подтянутым телом артистки, оставив ей в комментариях массу комплиментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-певица Оля Полякова вызвала восторг своих подписчиков в сети фотографией в купальнике. Традиционно поклонники артистки оценили невероятную длину ее ног и аппетитные формы.

Персона
Оля Полякова
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