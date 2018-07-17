"Заберите красивую девочку": украинская певица выложила мокрое фото в купальнике

Украинская исполнительница Alloise опубликовала в сети пикантное фото в купальнике у бассейна. Таким образом артистка разыскивает попутчиков из Одессы в Киев.

Соответствующий пост появился в понедельник, 16 июля, в Instagram-профиле певицы.

"Так меня увидел фотограф. Может, кто-то едет из Одессы в Киев сегодня? Заберите красивую девочку", - прокомментировала Alloise снимок, на котором запечатлена в момент выхода из бассейна.

"Красивую девочку и увезти могут", - стали шутить фолловеры звезды. В комментариях под фото также оценили "аппетитную" фигуру и подтянутую грудь артистки.

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