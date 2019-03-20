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За сутки до дня рождения: умер гитарист культовых рок-групп

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Умер знаменитый британский музыкант, гитарист Берни Торме, который работал с культовыми музыкантами и рок-группами. Торме скончался за день до своего 67-летия.

Музыкант работал в коллективе Оззи Осборна, а также играл в группе Gillan, созданной вокалистом Deep Purple Иэном Гилланом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

О смерти гитариста стало известно во вторник, 19 марта, от барабанщика и близкого друга музыканта Мика Гаффни. Выяснилось, что у Торме была пневмония обоих легких, и он был на искусственном жизнеобеспечении в течение четырех недель перед смертью.

Берни Торме

Берни Торме

Variety

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Оззи Осборн, который работал с Берни Торме, также уже отреагировал на новость, написав прощальный пост в своем Twitter-аккаунте.

"Какой печальный день. Мы потеряли еще одного великого музыканта. Берни обладал чуткой душой и золотым сердцем. Его будет сильно не хватать. Выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и поклонникам. Покойся с миром, Берни", — написал Осборн.

Отметим, что с 1979 года Торме играл в группе Gillan, созданной вокалистом Deep Purple Ианом Гилланом. Позже он присоединился к Осборну в туре в качестве собственного гитариста, но сотрудничал с ним недолго. За всю свою карьеру Торме записал больше 24 альбомов как сольно, так и в составе музыкальных групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США умер гитарист Дик Дейл в возрасте 81 год. Дейла называют "королем серф-рока" и одним из первых испытателей гитары Fender Stratocaster. Наиболее известным в мире стал его сингл Misirlou, который режиссер Квентин Тарантино использовал в фильме "Криминальное чтиво".

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Персоны
Оззи ОсборнИэн Гиллан
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