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За несколько дней до родов: Тодоренко засветила пышную грудь

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Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, сверкнула пышной грудью перед камерами.

Так, артистка надела пиджак на голое тело с глубоким вырезом в зоне декольте в новом выпуске своего шоу "Пятница с Региной", выпуск которого опубликовали на YouTube, но вскоре удалили. Анонс Тодоренко разместила на своей странице в Instagram (видео смотрите в конце новости).

Примечательно, что передача снималась за несколько дней до родов Тодоренко. В выпуске приняли участие сразу несколько артисток, среди которых певицы Рита Дакота, Ханна, Ида Галич, блогер Айза Ахонина и другие.

Пятница с Региной

Пятница с Региной

Скриншот из видео

Отметим, в этом же выпуске "Пятницы" еще беременная ведущая в шуточной форме показала, как нужно готовится к схваткам и как проходят партнерские роды.

Пятница с Региной

Пятница с Региной

Скриншот из видео

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Пятница с Региной

Пятница с Региной

Скриншот из видео

Пятница с Региной

Пятница с Региной

Скриншот из видео

Пятница с Региной

Пятница с Региной

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила сына в одной из государственных больниц в Москве. Отец ребенка – российский певец Влад Топалов.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задавали вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Влад все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца. Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.

Персоны
Регина ТодоренкоРита Дакота
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
И где сиськи
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