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"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"

6.2тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 30 июня, на вокальном проекте "Голос. Діти-5" (этап "Нокауты") выступила Варвара Кошевая – дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Девочка сумела пройти в финал шоу, а после своего выступления дерзко пошутила о президенте Украины Владимире Зеленском.

Так, 11-летняя Варя заявила, что за нее болеет сам президент, поскольку она также за него болела во время выборов в Украине. Ролик опубликован на официальном канале детского "Голоса" на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Кто прошел в прямые эфиры? Читайте все подробности "нокаутов" на "Голос. Діти-5".

Варвара Кошевая

Варвара Кошевая

YouTube (скриншот из видео)

В прямых эфирах Кошевая эмоционально исполнила песню Call Out My Name канадского певца The Weeknd. Она сумела пройти в финал проекта, а в конце номера ее спросили, болеет ли за нее президент Украины, а в прошлом коллега отца Варвары по сцене Владимир Зеленский.

Варвара Кошевая на "Голос. Діти"

Варвара Кошевая на "Голос. Діти"

YouTube

Новости
"Лысый в деле": в сети разгорелись споры из-за дочки Кошевого на шоу "Голос. Діти"

"Ну как это? Я же за него болела, а он за меня – нет?" – в шутку возмутилась Варвара.

Варвара Кошевая на "Голос. Діти"

Варвара Кошевая на "Голос. Діти"

YouTube

Пользователи сети похвалили участницу "Голос. Діти-5" за непосредственность, а также отметили, что несмотря на знаменитого отца, она – боец и трудяга, и только благодаря своему упорству сумела достичь высоких результатов.

"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"
"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"
"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"
"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"
"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"
"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11-летняя Варвара Кошевая выступала в третьем эфире пятого сезона проекта "Голос. Діти" с песней Кристины Агилеры Fall In Line и довела до слез своего отца Евгения Кошевого.

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Тема
"Голос. Діти"
Персоны
Варвара КошеваяЕвгений Кошевойстудия "95 квартал"
Теги
95 КварталГолос. Діти
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
От осинки не родятся апельсинки...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Дзядук Ольга, только сейчас это поняли...???
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Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy
Быця
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