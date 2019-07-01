"За меня болеет президент": дочь Кошевого отличилась дерзким заявлением на "Голос. Діти"

В воскресенье, 30 июня, на вокальном проекте "Голос. Діти-5" (этап "Нокауты") выступила Варвара Кошевая – дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Девочка сумела пройти в финал шоу, а после своего выступления дерзко пошутила о президенте Украины Владимире Зеленском.
Так, 11-летняя Варя заявила, что за нее болеет сам президент, поскольку она также за него болела во время выборов в Украине. Ролик опубликован на официальном канале детского "Голоса" на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Кто прошел в прямые эфиры? Читайте все подробности "нокаутов" на "Голос. Діти-5".
Варвара Кошевая
YouTube (скриншот из видео)
В прямых эфирах Кошевая эмоционально исполнила песню Call Out My Name канадского певца The Weeknd. Она сумела пройти в финал проекта, а в конце номера ее спросили, болеет ли за нее президент Украины, а в прошлом коллега отца Варвары по сцене Владимир Зеленский.
Варвара Кошевая на "Голос. Діти"
YouTube
"Ну как это? Я же за него болела, а он за меня – нет?" – в шутку возмутилась Варвара.
Варвара Кошевая на "Голос. Діти"
YouTube
Пользователи сети похвалили участницу "Голос. Діти-5" за непосредственность, а также отметили, что несмотря на знаменитого отца, она – боец и трудяга, и только благодаря своему упорству сумела достичь высоких результатов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 11-летняя Варвара Кошевая выступала в третьем эфире пятого сезона проекта "Голос. Діти" с песней Кристины Агилеры Fall In Line и довела до слез своего отца Евгения Кошевого.
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