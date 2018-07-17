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За год $239 миллионов: назван богатейший актер планеты в 2018 году

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Джордж Клуни признан самым богатым актером планеты в 2018 году.

С июня 2017-го он заработал 239 млн долларов до вычета налогов. Такой доход звезда Голливуда получила за счет продажи компании Casamigos, производящей текилу. Об этом пишет деловой журнал Forbes, который составил ежегодный список топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей.

В этом рейтинге Джордж Клуни занял второе место, уступив лишь американскому боксеру Флойду Мейвезеру, который заработал 285 млн долларов.

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Амаль и Джордж Клуни

Getty Images

На третьем месте в списке – модель Кайли Дженнер с доходом в 166,5 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты составили рейтинг самых богатых депутатов Верховной Рады, учитывая сумму денежных сбережений в банках, наличные, предоставленные займы и криптовалюту.

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