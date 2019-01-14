''За это так стыдно...'' Ахеджакова высказалась о лживости росТВ

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова высказалась о пропаганде, фальсификации и лживости, которые повсеместно существуют на российском телевидении. Артистка уточнила, что ей стыдно, что в РФ процветает подобное явление.

"Когда ты отвлекаешься от своей профессии и оказываешься между "Новой газетой", "Эхо Москвы" и вот этой пропагандой из телевизора, а я его иногда смотрю, как не стать пессимистом? А от телевидения так разит ложью и фальсификацией, и за это так стыдно…" – таким мнением Ахеджакова поделилась в интервью изданию "МБХ Медиа".

Знаменитая актриса добавила, что россияне зачастую прислушиваются к духовным псевдо-авторитетам, которые появляются на пропагандистских каналах в РФ. Ахеджакова подчеркнула, что считает их необразованными, неумными и продажными. Исправить сложившуюся ситуацию может, по словам артистки, только молодое поколение.

Лия Ахеджакова

"В такой атмосфере, когда все скользит туда, назад, дальше назад, я не могу быть счастливой. Сейчас мне хочется надеяться, что прошло время, когда "в бой идут одни старики". А сейчас "в бой пойдут молодые". Я много знаю молодых, не трусливых, не связанных какой-то памятью умеющих думать, говорить, знающих языки. И хочется, чтобы они подхватили то, что сейчас опустилось ниже плинтуса. И чтобы в стране на ТВ звучало не только холуйство и мракобесие, а все-таки был слышен голос интеллектуалов и мыслителей. Хочется заглушить это мракобесие", – резко подытожила Ахеджакова.

Лия Ахеджакова Аргументы и Факты

Лия Ахеджакова mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Лию Ахеджакову за высказывание о том, что "надо извиниться перед иностранцами за то, что мы русские", которое она якобы сделала, поздравляя зрителей телеканала "Дождь" с Новым годом.

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