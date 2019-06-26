"За чей счет?" В России набросились на Пугачеву из-за гастролей за границей

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева анонсировала концерт в белорусской столице Минске. РосСМИ указали на то, что ее гастроли будут якобы проплачены президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Так, в сети появились сообщения о том, что артистка поедет на гастроли за счет чиновников, однако никакой официальной информации по этому поводу пока нет. Об этом пишет Газета. Ru.

Концерт примадонны в Минске уже ранее вызывал скандал в сети. СМИ также сообщали, что артистка "нажилась на россиянах" и теперь отправляется за рубеж с аналогичным шоу, однако стоимость билетов на него значительно ниже.

Алла Пугачева Vesti.Ru

В спорткомплексе "Минск-Арена" 2 ноября билеты в VIP-ложу на масштабное шоу Пугачевой стоят около 10 тысяч рублей. При этом программа, показанная 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце в честь ее 70-летия, обошлась в десятки раз дороже: за билеты в партер нужно было заплатить примерно 200 тысяч рублей.

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