"За чей счет?" В России набросились на Пугачеву из-за гастролей за границей

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева анонсировала концерт в белорусской столице Минске. РосСМИ указали на то, что ее гастроли будут якобы проплачены президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Так, в сети появились сообщения о том, что артистка поедет на гастроли за счет чиновников, однако никакой официальной информации по этому поводу пока нет. Об этом пишет Газета. Ru.
Концерт примадонны в Минске уже ранее вызывал скандал в сети. СМИ также сообщали, что артистка "нажилась на россиянах" и теперь отправляется за рубеж с аналогичным шоу, однако стоимость билетов на него значительно ниже.
Алла Пугачева
Vesti.Ru
В спорткомплексе "Минск-Арена" 2 ноября билеты в VIP-ложу на масштабное шоу Пугачевой стоят около 10 тысяч рублей. При этом программа, показанная 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце в честь ее 70-летия, обошлась в десятки раз дороже: за билеты в партер нужно было заплатить примерно 200 тысяч рублей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 апреля Пугачева дала масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце в честь 70-летия.
Из-за нашумевшего мероприятия разгорелся ряд скандалов. В сети возмутились, что государственное учреждение предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева высокомерно и корыстно использует свое имя, получая такие деньги.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что артистка разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой".
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