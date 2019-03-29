За "большие" заслуги: стрелявший в украинских военных Пореченков стал народным артистом

Скандальный российский актер Михаил Пореченков, который "прославился" из-за стрельбы по позициям украинских военнослужащих в донецком аэропорту, стал народным артистом РФ.

Почетное звание Пореченкову присвоили в пятницу, 29 марта, по распоряжению российского президента Владимира Путина. Текст указа опубликован на портале правовой информации Госдумы РФ.

"Народного артиста" оскандалившийся актер получил "за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства".

Михаил Пореченков 24 Канал

"Я не знал об этом. Летел в самолете. Во‑первых, это большая оценка, все-таки работаем уже больше 20 лет в театре. Спасибо за то, что оценили, очень приятно. Родителям приятно, но и не скрою, мне тоже. Это хорошо,будем работать на благо родины дальше", – отметил Пореченков.

Напомним, что звезда российских боевиков Михаил Пореченков в 2014 году в каске с надписью "Пресса" в компании террористов "ДНР" обстрелял из пулемета позиции украинских военнослужащих, которые держали оборону аэропорта Донецка.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, которым поддержали шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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