Юлия Началова умерла: последнее ее фото при жизни

Последний снимок российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, был сделан незадолго до ее смерти в Италии.

Соответствующая фотография была опубликована в Instagram покойной артистки. Под снимком Юлия рассказывала о впечатлениях от Рима.

"Как я люблю этот чудесный город! Рим дня меня – это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал "Мертвые души". Джелатто, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и, конечно же, ощущение праздника", – рассказывала певица.

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