Юлия Началова умерла: последнее ее фото при жизни

Последний снимок российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, был сделан незадолго до ее смерти в Италии.
Соответствующая фотография была опубликована в Instagram покойной артистки. Под снимком Юлия рассказывала о впечатлениях от Рима.
"Как я люблю этот чудесный город! Рим дня меня – это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал "Мертвые души". Джелатто, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и, конечно же, ощущение праздника", – рассказывала певица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал